44 Interessenten für 24 neue Grundstücke in Freren

An der Ostwier Straße haben sich viele Bauwillige schon ihren Traum vom eigenen Haus erfüllt. Zwischen Ostwier und Lünsfelder Straße werden ab 2022 viele weitere Häuser hinzukommen.

Carsten van Bevern

Freren. Bauland bleibt auch in Freren weiter knapp, gleichzeitig steigen die Preise: Im neuesten Baugebiet liegt der Quadratmeterpreis nur noch knapp unter der 100-Euro-Marke. Beim Baugebiet zuvor waren es noch 79,50 Euro.

Zwischen 39 und 79,50 Euro hat in den aktuellen Baugebieten in der Samtgemeinde Freren ein Quadratmeter Bauland gekostet. Doch die Betonung liegt auf "hat". Denn ein Blick auf die Homepage der Samtgemeinde Freren zeigt: In allen M