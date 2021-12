Samtgemeinde Freren will Turnhallen für Stromerzeugung nutzen

Das Dach der Turnhalle in Andervenne (im Vordergrund) ist aus statischen Gründen nicht für die Installation einer Photovoltaik-Anlage geeignet. Dafür soll nun das Dach der benachbarten Grundschule genutzt werden.

Ingenieurbüro Böker GbR

Freren. Die Samtgemeinde Freren möchte noch stärker in die Stromproduktion einsteigen und dafür vor allem die Dächer der Turnhallen nutzen. Aber nicht jedes Hallendach ist dafür auch geeignet.

Die Kosten für Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) sind in den vergangenen Jahren drastisch gesunken. Gestiegen sind hingegen die Strompreise und das in jüngster Zeit sehr deutlich. Aus diesem Grund möchte die Samtgemeinde Freren stärker in di