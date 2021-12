Einfamilienhaus brennt in Beesten

Am Donnerstagmorgen ist in Beesten ein Haus in Brand geraten.

NWM-TV

Beesten. Am frühen Donnerstagmorgen ist in Beesten ein Haus in Brand geraten. Dabei wurde wohl eine Person verletzt.

Gemeldet wurde der Brand des Einfamilienhauses in der Hauptstraße gegen 5.39 Uhr. Nach ersten Angaben der Polizei wurde mindestens eine Person verletzt. Die Löscharbeiten dauern an. NWM-TV Weitere I