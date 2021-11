Wer möchte zu Weihnachten in Freren Kinderaugen zum Leuchten bringen?

Die im Foyer des Frerener Rathaus hängenden 59 Wunschsterne warten darauf, von Bürgern "gepflückt" zu werden. Darauf stehen kleine Wünsche von Kindern, deren Eltern sich die Geschenke nicht leisten können.

Samtgemeinde Freren

Freren. Für immer mehr Familien ist es nur schwer möglich, ihren Kindern zu Weihnachten etwas zu schenken. Dafür gibt es auch in Freren seit Jahren einen Wunschbaum: An diesem hängen in diesem Jahr die Wünsche von 59 Kindern.

2019 wurde im Erdgeschoss des Rathauses der Samtgemeinde Freren erstmals ein Wunschbaum aufgestellt. An diesem Baum werden seitdem zu Beginn der Adventszeit die Wünsche von Kindern im Alter bis 16 Jahre angebracht, deren Familien