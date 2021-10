Vorfahrt in Freren missachtet und Unfall verursacht

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt: Darauf weist die Polizei mit verschiedenen Aktionen regelmäßig hin. Die Polizei Freren sucht aktuell eine Autofahrerin, die sich unerlaubt von einem Unfallort entfernte.

Holger Hollemann/dpa

Freren. Nach der Missachtung der Vorfahrt eines VW Golf im Kreisverkehr im Zuge der Beestener Straße in Freren hat sich die Fahrerin eines weißen Autos am Dienstag unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zu der Unfallflucht ist es am Dienstag, 12. Oktober, gegen 10.10 Uhr gekommen. Nach Angaben der Polizei hat die Fahrerin eines weißen Pkw beim Einfahren in den Kreisverkehr im Zuge der Beestener Straße in Freren die Vorfahrt eines