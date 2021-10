Für Verkehrssicherheit auf dem Schulweg aktiv: Maria und Norbert Altenschulte, Katrin und Johannes Jörling, Christine und Stefan Schwennen, Kathrin Krane-Hopster, Maria Rottmann Christoph Brockhaus, Schulleiterin Annette Hüsing. Nicht auf dem Bild: Raffaela und Markus Bruns, Monika Hopster und Nadine Krieger

Verkehrswacht Lingen

Messingen. Eltern von Grundschulkindern in Messingen dürfen sich freuen. Dank der Ausbildung von Elternlosten ist der Schulweg für viele Mädchen und Jungen sicherer geworden.

Gleich an zwei Stellen werden in Kürze in Messingen Elternlotsen für die Verkehrssicherheit auf dem Schulweg zum Einsatz kommen. Damit ist an einer weiteren Grundschule im südlichen Emsland ein neuer Stützpunkt mit Verkehrshelfern eingeric