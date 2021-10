Neues Geschäft für Deko und Floristik in Thuine

Ein Geschäft für Deko und Floristik haben Susi und Hans-Jürgen Gräf (rechts) in Thuine eröffnet. Dazu gratulierten jetzt Vertreter der Gemeinde.

Gemeinde Thuine

Thuine. Dekoartikel und Blumen, aber auch Heimtextilien und Kleinmöbel bieten Susi und Hans-Jürgen Gräf ab sofort in Thuine an. An der Hauptstraße 2a haben sie ihr Geschäft "Annimuck" eröffnet.

Schon länger spielten die Gräfs mit dem Gedanken, in Thuine ein Geschäft zu eröffnen. Nun können Kunden bei ihnen auf über 300 Quadratmetern Dekoartikel, Heimtextilien, Kleinmöbel und Floristik sowie Delikatessen und Weine finden.