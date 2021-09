Vier Tage nach der Kommunalwahl steht endgültig die Zusammensetzung des Gemeinderates in Andervenne fest: Aufgrund einer Stimmengleichheit musste über den letzten Sitz das Los entscheiden.

Julian Stratenschulte/dpa

Andervenne. Neun Sitze gibt es im Gemeinderat in Andervenne. Aufgrund einer Stimmengleichheit musste über den letzten Sitz jetzt per Losverfahren entschieden werden. Vier Tage nach der Wahl ist der Rat damit nun komplett.

87,82 Prozent der Stimmen entfielen in Andervenne bei der Kommunalwahl am 12. September 2021 auf die CDU, 12,18 Prozent auf die SPD. Damit war bereits am Wahlabend klar, dass acht der neun Sitze an Kandidaten der CDU geh