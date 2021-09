Godehard Ritz bleibt Samtgemeindebürgermeister in Freren

Bleibt für fünf weitere Jahre der hauptamtliche Bürgermeister in der Samtgemeinde Freren: Godehard Ritz (l.). Erste Gratulanten waren seine Tochter Katharina, seine Frau Claudia und der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Johannes Lis.

Carsten van Bevern

Freren. Die Spannung am Wahlabend in Freren hielt sich in Grenzen, war Godehard Ritz doch der einzige Kandidat für den Posten des Samtgemeindebürgermeisters: Mit nahezu identischer Zustimmung ist er im Amt bestätigt worden.

20.40 Uhr steht endgültig fest: Der bisherige ist auch der künftige hauptamtliche Bürgermeister in der Samtgemeinde Freren. 2014 haben sich 80,03 Prozent der Wähler für Ritz entschieden, jetzt waren es 81,54 Prozent. Auch die Wahl