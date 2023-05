Enviel-Manager Karel Paasschens stellte die Planungen für die TinQ-Tankstelle an der B214 vor. Foto: Carsten van Bevern up-down up-down Ab Herbst rund um die Uhr tanken Auf TinQ-Tankstelle in Freren sollen im Emsland weitere folgen Von Carsten van Bevern | 27.05.2023, 07:26 Uhr

In Freren werden Autofahrer an der B214 ab Herbst rund um die Uhr tanken können: Im Gewerbegebiet ist die emslandweit erste 24-Stunden-Tankstelle der Marke TinQ im Bau. Weitere Tankstellen sollen an der deutsch-niederländischen Grenze bald folgen.