Freren. Aus Richtung Thuine und Lingen führt die Königstraße in Frerens Stadtmitte. Die Straße soll nun zurückgebaut und deutlich grüner werden. Helfen sollen dabei Fördergelder aus dem Dorfentwicklungsprogramm.

Mithilfe dieser Gelder des Landes, des Bundes und der EU sollen die baulichen, verkehrstechnischen und kulturellen Verhältnisse in kleinen Gemeinden verbessert werden. Die Stadt Freren ist 2010 in dieses Programm aufgenommen worden. Dadurch sollten in der Stadt unter anderem auch Chancen genutzt werden, die sich nach dem Bau der Umgehungsstraße ergeben haben.

Als ehemalige Bundesstraße sehr gut ausgebaut

Zum Beispiel an der Königstraße: Die ehemalige Bundesstraße ist sehr breit. Großzügige – und nur selten genutzte – Park- und Bushaltefläche beiderseits der Straße verstärken diesen Eindruck zusätzlich. Dies soll nun geändert werden, die Seiten der Straße begrünt und in Teilen auch zurück gebaut werden.

Was ist genau geplant? Vorschläge dazu stellte jetzt der Ingenieur für Landschaftsentwicklung Jörn Thiemann vom örtlichen Planungsbüro Stelzer auf einer gemeinsamen Sitzung des Frerener Stadtrates und des Arbeitskreises Dorfentwicklung vor.

In vier Bereichen schlug der Planer Änderungen vor.

Am Kreisverkehr König-, Mühlen- und Marktstraße soll die evangelische Kirche besser sichtbar werden. Dafür sollen Sträucher zurückgeschnitten und entnommen werden. Die Kreiselmitte soll neu gestaltet werden. Thiemann: "Möglich wäre ein Solitärgewächs oder auch eine überdimensionierte Note als Symbol für die Bedeutung der Musik in der Stadt." Geschätzte Kosten: rund 25.000 Euro.

Die Gesamtkosten lägen damit laut Planungsbüro bei rund 119.000 Euro. Weitere Begrünungen wären in privaten Bereichen möglich.

Dorfentwicklung läuft weiter

Die Ratsmitglieder beschlossen einstimmig, dass die Verwaltung Fördergelder aus der Dorfentwicklung beantragt soll. Möglich ist dies, da das Programm jüngst erst bis Ende 2022 verlängert worden ist - der aktuelle Fördersatz liegt dabei bei 63 Prozent. Ursprünglich sollte die Dorfentwicklung in Freren Ende 2021 auslaufen.