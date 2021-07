Zwölf Kandidaten der CDU bewerben sich bei der Kommunalwahl am 12. September 2021 um die elf Sitze im Gemeinderat Beesten.

Beesten. Mit zwölf Kandidaten geht der CDU-Ortsverband Beesten in die Kommunalwahl 2021. Angeführt wird die Liste von Bürgermeister Werner Achteresch sowie seinen Stellvertretern Tobias Schnier und Ludger Garmann.

In einer Wahlversammlung haben die Christdemokraten in Beesten nun ihre Bewerberinnen und Bewerber für die Gemeinderats- und Samtgemeinderatswahl am 12. September 2021 nominiert.