Neubau notwendig: Rettungswache in Thuine für zweiten Rettungswagen zu klein

Aufgrund der Anzahl und der räumlichen Verteilung der Einsätze stationiert das DRK in Thuine künftig zwei Rettungswagen. Dafür muss eine neue Wache gebaut werden.

David Ebener

Thuine. Verkehrsunfall, Herzinfarkt oder ein verletztes Kind: In all diesen Fällen soll der Rettungsdienst schnell vor Ort sein. Dafür soll in Thuine ein zweiter Rettungswagen stationiert werden – doch dafür muss gebaut werden.

In 95 Prozent der Notfälle muss im Landkreis Emsland der Rettungswagen innerhalb von 15 Minuten am Notfallort eintreffen – egal, wo im Versorgungsgebiet er gebraucht wird. So lautet die Vorgabe für die Rettungsdienste. Im Bereich