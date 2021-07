Weit fortgeschritten sind die Arbeiten am ersten eigenen Vereinshaus und Ausbildungszentrum der Drummerband Cobra in Freren - davon überzeugte sich inzwischen auch Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler (Dritter v.r.).

Drummerband Cobra

Freren. "Wir starten wieder durch" lautet das Motto der Drummerband Cobra in Freren zum Übungs-Neustart. Das Motto gilt auch für den weiter laufenden Umbau des Vereinshauses, für den auch die Stadt Geld zur Verfügung stellt.

1998 gegründet ist die Drummerband seitdem stetig gewachsen. Und das auch in Coronazeiten. Inzwischen sind es fast 200 Mitglieder, die im Spielmannszug, in der Drum- & Steelband sowie bei den Pipes & Drums musizieren.Umbau auch in C