Die in Messingen bislang kaum genutzte Grünfläche zwischen Kirche, Kita, Bücherei und Gemeindehaus soll zu einem Dorfmittelpunkt für alle Generationen werden.

Visualisierung: Die Grünplaner Landschaftsarchitekten

Messingen. Zwischen Kita, Kirche, Bücherei und Gemeindehaus liegt zentral in Messingen eine Grünfläche mit altem Baumbestand - die allerdings kaum genutzt wird. Das soll sich mit der Anlage eines Mehrgenerationenparks ändern.

Dass diese in der Ortsmitte liegende Fläche kaum genutzt wird, liegt unter anderem an der fehlenden Erschließung, aber auch an fehlenden Freizeitangeboten. So gibt es dort zwar einen Pavillon, eine kreisrunde Pflasterfläche mit Sitzmöglichk