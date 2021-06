Ferienpass in der Samtgemeinde Freren startet im Juli 2021

Freddy, das Maskottchen der Jugendarbeit in der Samtgemeinde Freren, ist wie in der Vorcorona-Zeit (Foto) wieder dabei: Mit seinen Kollegen hat er ein Sommerferienprogramm zusammengestellt.

Carsten van Bevern

Freren. Die Sommerferien rücken näher, der Corona-Inzidenzwert ist im Emsland weiter niedrig und so wird es in der Samtgemeinde Freren 2021 wieder ein Ferienpassprogramm geben. In diesem Jahr gibt es jedoch einige Veränderungen.

64 Veranstaltungen werden in diesem Jahr für Kinder zwischen 5 und 16 Jahren angeboten, für einige Aktionen gilt aber auch gar keine Altersbeschränkung.Von sportlich bis kreativEs wird sportlich: Tennis, Volleyball, Reiten und Spaß mit den