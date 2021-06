24 neue Baugrundstücke in Freren – aber 43 Interessenten

Noch ein Feld, bald ein neues Baugebiet: Zwischen der Ostwier Straße (Foto) und der durch Freren verlaufenden Lünsfelder Straße könnten ab Herbst die ersten Baugrundstücke verkauft werden.

Carsten van Bevern

Freren. Die Nachfrage nach Baugrundstücken in der Samtgemeinde Freren ist ungebrochen: Nur in Beesten gibt es derzeit noch vier freie Bauplätze. Pläne für neue Baugebiete sind aber in Arbeit.

So haben zum Beispiel die Mitglieder des Frerener Stadtrates auf der jüngsten Sitzung die Pläne für ein weiteres zwischen der Ostwier und der Lünsfelder Straße gelegenes Baugebiet vorangetrieben. Untersuchungen zur Geruchs- und Lä