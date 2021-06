Historischer Hof Kulüke in Freren ist jetzt ein modernes Tagungshaus

Der 1886 erbaute Hof Kulüke ist in Freren das einzige erhaltene Bauernhaus aus Naturstein. Mitglieder des Stadtrates besuchten jetzt das grundsanierte Gebäude.

Carsten van Bevern

Freren. Mitten im Corona-Lockdown ist der historische wie stark renovierungsbedürftige Hof Kulüke in Freren grundsaniert worden. Ab sofort können dort im besonderen Ambiente Tagungen und Seminare stattfinden.

Seit 1996 befand sich das an der Bahnhofstraße gelegene markante Anwesen im Besitz der in Freren ansässigen Bildungseinrichtung Deula – und verfiel zunächst in einen langen "Dornröschenschlaf". Das Förderprogramm der Dorfentwicklung ha