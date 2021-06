Grundschulen in Andervenne und Freren werden ausgebaut

Sollen verschattet werden: Große Teile der Grundschule in Freren heizen sich bei Sonnenschein derzeit noch stark auf. Vor Ort informierte sich (von links) der Landtagsabgeordnete Christian Fühner bei Schulleiterin Melanie Paggel, Bürgermeister Klaus Prekel und Samtgemeindebürgermeister Godehard Ritz.

Samtgemeinde Freren

Freren / Andervenne. Dank hoher Fördergelder vom Bund kann an den Grundschulen in Andervenne und Freren kräftig investiert werden. Bedingung ist aber: Die Arbeiten müssen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Die Freude war groß, als die Samtgemeinde Freren als Träger der Grundschulen in Andervenne und Freren erst am 19. Mai dieses Jahres coronabedingt im Rahmen einer Videokonferenz "aus der Hand" des niedersächsischen Kultusministers Grant Hend