Kirchturm in Freren wird zur Kinderstube für Uhus

Ein junger Uhu versteckt sich im Rhododendron neben der Kirche in Freren.

Carl Hesebeck

Freren. Große Freude an der St. Vitus-Kirche in Freren: Dort haben sich zwei Uhus niedergelassen und sogar Nachwuchs bekommen, der nun das Nest am Kirchturm verlässt. Gedacht war die Nisthilfe aber für andere Vögel.

„Wir wollten hier eigentlich Wanderfalken eine Nistmöglichkeit bieten. Im Umfeld der Kirche gibt es mehrere Dutzend Krähennester, die durch ihren Kot für starke Verschmutzungen sorgen. Das bereitet nicht nur bei regulären Gottesdienste