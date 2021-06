Ein Engel für das Hospiz St. Viktoria in Thuine: Über die „himmlische“ Spende von Manuela Janning (2. von links) freuten sich Pfarrer Jürgen Krallmann (links), Hospizleiterin Anke Robbe und Pastor Friedbert Schrader.

Anne Bremenkamp

Thuine. Engel sind stille Begleiter in schweren Zeiten und im Hospiz St. Veronika in Thuine wird auch aus solchen Zeiten noch das Bestmögliche gemacht. Diesen segensreichen Dienst am Nächsten hat jetzt ein guter Engel honoriert.

Schon ein Engel allein kann Wünsche wahr machen. Gleich 500 Engel hat Manuela Janning aus Freren in aufwändiger Handarbeit aus den Seiten unbrauchbar gewordener Gesangsbücher und Bibeln erschaffen.Mit dem Verkauf ihrer himmlischen Wesen hat