Ein Schwerverletzter: Auto und Lkw stoßen in Beesten zusammen

In Beesten ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen. (Symbolbild)

Gert Westdörp

Beesten. Am Mittwoch ist es zu einem Verkehrsunfall in Beesten gekommen. Ein Lkw und ein Auto sind dabei zusammengestoßen. Ein Mann wurde verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Mittwoch auf der Bahnhofstraße in Beesten zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Fahrer eines KIA fuhr der Polizei zufolge gegen 10.20 Uhr auf der Straße Am Bahnhof. Beim Linksabbiegen auf die Bahnhofs