Die Natur kann sich die Große Aa in Freren nun zurückholen

Der bearbeitete Boden an der Großen Aa wurde nicht eingesät. Hier wird die Natur in Kürze selbstständig für eine vielfältige Pflanzenwelt sorgen.

Heinz Krüssel

Freren. Zurück zur Natur heißt es nun an der Großen An in Freren: Die Renaturierung des Gewässers ist abgeschlossen – es soll sich nun von allein entwickeln.

Die Revitalisierung des rund 1,12 Kilometer langen Abschnitts der Großen Aa in Lohe-Suttrup in der Samtgemeinde Freren ist abgeschlossen. Damit ist nach Darstellung von Landrat Marc-André Burgdorf eine wesentliche Grundlage für die We