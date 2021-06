Drei Personen lebensgefährlich verletzt bei schwerem Unfall in Andervenne

Teilweise steckte der verunglückte Audi A3 noch in dem Wohnwagen, nachdem er durch die Seitenwand geprallt war.

Hermann Bojer

Andervenne . Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Freitag in Andervenne auf der Frerener Straße wurden drei Insassen lebensgefährlich und eine weitere schwer verletzt. Dabei stand der Fahrer des Wagens unter Alkoholeinfluss.

Nach Angaben der Polizei befuhr gegen 2.45 Uhr ein mit vier Personen besetzter Audi A3 von Fürstenau kommend die B214 in Richtung Freren. In einer langgezogenen Linkskurve kam der 21-jährige Fahrer am Scheitelpunkt der Kurve nach rechts von