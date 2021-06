War es Diebstahl? Traurige Kita-Kinder in Messingen vermissen ihre Hühner

Wer hat die Hühner Berta und Flocke gesehen? Sie sind am Wochenende aus dem Kindergarten Messingen verschwunden.

Kindergarten Messingen

Messingen. In ihr Herz geschlossen haben die Kinder der Kita in Messingen Berta und Flocke. Doch seit Wochenbeginn sind die beiden Hühner verschwunden – vermutlich wurden sie gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Berta und Flocke befanden sich seit September 2020 in der Obhut der Kita St. Antonius in Messingen, die in einer Krippen- und einer Regelgruppe Platz für 40 Jungen und Mädchen bietet."Als die Kinder mit einer Erzieherin Anfang der Woch