Wer möchte künftig in Andervenne in der früheren Kita wohnen?

Schulstraße 2: So lautete viele Jahre die Adresse des Kindergartens in der Gemeinde Andervenne. Nach dem Umzug in einen Neubau steht das Haus nun zum Verkauf.

Carsten van Bevern

Andervenne. Seit August 2020 gehen Kinder in Andervenne in eine ganz besondere Kita: ein Neubau nebst angeschlossener historischer Mühle. Die ehemalige Kita wird derweil auf Ebay zum Kauf angeboten.

Generationen von Kindern in Andervenne kennen die Räume im Haus an der Schulstraße 2 sehr gut, sind sie dort doch in den katholischen Kindergarten gegangen. Seit August 2020 befindet sich der zudem deutlich vergrößerte Kindergarten&nbs