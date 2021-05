Radfahrerin in Andervenne verstirbt nach Unfall

In Andervenne kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrerin.

Jörn Martens

Freren. In Andervenne kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin. Die Frau verstarb am Montag.

Wie die Polizei mitteilte, war die Frau war auf ihrem Fahrrad gegen 15 Uhr in Richtung Freren unterwegs. Als sie nach rechts in die Fuchsbergstraße abbog, übersah sie den Toyota eines ebenfalls in Richtung Freren fahrenden 73-Jährigen. Es k