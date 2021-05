Freies WLAN statt Mobilfunk: 38 neue Standorte in der Samtgemeinde Freren

An 38 weiteren Standorten in Andervenne, Beesten, Freren, Messingen und Thuine gibt es aktuell kostenloses WLan. Rund 75.000 Euro sind in den Netzausbau investiert worden.

Carsten van Bevern

Freren. Im Internet surfen, Nachrichten abrufen und das eigene Datenvolumen schonen: Dies ist jetzt an vielen zentralen Orten in der Samtgemeinde Freren möglich. An 38 Standorten gibt es kostenloses WLAN.

„Insgesamt sind an den Standorten im Außen- und Innenbereich 75 Zugangspunkte, sogenannte Access Points, in Betrieb genommen worden“, erklärt Carsten Bäumer von der Samtgemeinde Freren jetzt bei der offiziellen Inbetriebnahme des Netzes. Er