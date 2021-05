In einer Doppelhaushälfte in Freren war am Montag ein Feuer ausgebrochen.

Hermann Bojer

Freren . Großeinsatz für die Feuerwehr in Freren: In einer Doppelhaushälfte ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand drohte sich auf die angrenzende Haushälfte auszuweiten.

Feuerwehrleute aus Freren, Andervenne, Thuine und Spelle waren am Montag am Dohlenweg in Freren im Einsatz. Dort war es gegen kurz nach 13 Uhr zu einem Brand gekommen. Alle Bewohner konnten die Gebäude rechtzeitig verlassen. In einem A