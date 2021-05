Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag an der Frerener Straße mehrere Gullideckel der Fahrbahn und des Radweges ausgehoben.

Foto: Sabine Brose/Sorge imago stock&people

Freren. In Beesten in der Samtgemeinde Freren haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag an der Frerener Straße mehrere Gullideckel der Fahrbahn und des Radweges ausgehoben.

Die Tatzeit dürfte laut Polizei zwischen etwa 0.30 und 2.15 Uhr gelegen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen kam glücklicherweise niemand zu Schaden. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise n