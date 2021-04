Das Wegekreuz in Freren-Ostwie ist am Wochenende, 17./18. April, von bislang Unbekannten beschmiert worden. Nun werden mögliche Zeugen gesucht.

Markus Schlütken

Freren. Unbekannte haben ein die Wegekreuz-Anlage im Frerener Ortsteil Ostwie beschmiert. Nun werden Zeugen der Sachbeschädigung gesucht.

Als äußere Zeichen eines wieder erstarkten Katholizismus wurden Kreuze im 19. Jahrhundert nicht nur in Kirchen, auf Friedhöfen und an Prozessionswegen errichtet, sondern auch in der offenen Landschaft aufgestellt. So errichteten Landwi