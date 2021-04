Einbruch in Internat in Thuine: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht mögliche Zeugen des Einbruchs in Thuine.

Jörn Martens/dpa

Thuine. In der Nacht zum vergangenen Freitag sind bislang unbekannte Täter in das Internat an der Antoniusschule in Thuine eingebrochen.

Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, beschädigten die Täter bei ihrem Einbruch an der Mühlenstraße ein Fenster und entwendeten eine Geldkassette. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Fre