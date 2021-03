Abgelehnt! Unter diesem Motto kritisierten die Erzieherinnen der Kita Arche Noah in Beesten den von der Landesregierung vorgelegten Entwurf für das neue Kita-Gesetz.

Kita Arche Noah

Freren. Das Land Niedersachsen plant ein neues Kita-Gesetz. Viele Erzieherinnen wie Beestens Kita-Leiterin Maike Höving lehnen den Entwurf dazu aber ab: "Er gibt unseren Arbeitsalltag einfach nicht wieder."

"Abgelehnt!" - unter diesem Motto haben zum Beispiel die Erzieherinnen in den Kindertagesstätten der Samtgemeinde Freren jetzt an einem Aktionstag den vorliegenden Gesetzentwurf kritisiert und in einem an alle Kita-Eltern verteilten Fl