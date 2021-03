In den neuen Baugebieten an der Ostwier Straße stehen sie bereits: Energiesparende und wartungsarme LED-Straßenlampen. Nun sollen in Freren 209 der insgesamt 777 Straßenleuchten auf diese moderne Technik umgerüstet werden.

Samtgemeinde Freren / David Weltring

Freren. 777 Straßenleuchten sorgen in der Stadt Freren aktuell für einen sicheren Heimweg. 209 dieser Leuchten sollen nun auf besser ausleuchtende und gleichzeitig sparsamere LED-Technik umgerüstet werden.

1544 Leuchtmittel sorgen in den 777 an den Straßen in Freren stehenden Leuchten in der Dämmerung und in der Nacht für mehr Licht. Rund 145.700 Kilowattstunden Strom werden jährlich für den Betrieb benötigt, dies entspricht dem durchschnittl