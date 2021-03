So geht es nach dem Corona-Ausbruch in der Kita Thuine weiter

Nach mehreren Corona-Infizierungen kann in der Kita St. Georg in Thuine ab Mittwoch, 3. März, in allen vier Gruppen wieder eine reguläre Notbetreuung angeboten werden.

Samtgemeinde Freren

Thuine. Aufgrund von Corona-Infektionen ist die Kita in Thuine am 17. Februar und in Teilen bis zum 2. März geschlossen worden. Die angeordneten Quarantänemaßnahmen laufen nun aus.

Mitte Februar hatte in der Kita ein Kind Symptome gezeigt, daraufhin wurden bei allen Mitarbeitern Schnelltests durchgeführt. Als dabei positive Ergebnisse zutage traten, wurde die Kita am Mittwoch, 17. Februar, geschlossen. Neun