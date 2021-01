Trickbetrüger scheitern an 92-jähriger Emsländerin aus Andervenne

Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Andervenne. Unbekannte Trickbetrüger haben von einer 92-jährigen Seniorin aus Andervenne für die "Kaution" ihres angeblich in einen Unfall verwickelten Sohnes 19.000 Euro ergaunern wollen. Sie jedoch brach das Telefongespräch ab und rief stattdessen die Polizei.

"Polizeiinspektion Meppen." So meldete sich am Donnerstagvormittag, 21. Januar, ein unbekannter Mann bei einer 92-jährigen Seniorin in Andervenne. Er überbringe keine gute Nachricht und bekräftigte nach Aussage ihres Sohnes noch: "Wir sind