Detlef Garmann inmitten seiner Primeln, für die es Zeit wird.

Christiane Adam

Beesten. Zwischen pflanzen und hoffen in Corona-Zeit: Detlef Garmann zieht in seinem Gärtnereibetrieb in Beesten in erster Linie Beet- und Balkonpflanzen. Der Umsatz unter anderem im eigenen Geschäft tendiert im Lockdown gen Null. Das bedeutet teilweise Kurzarbeit. Doch für die neue Saison müssen die Blumen jetzt gesetzt werden.

Detlef Garmann zieht im Gärtnereibetrieb neben Beet- und Balkonpflanzen auch Zimmerpflanzen wie beispielsweise Weihnachtssterne. Diese verkauft er zum Teil im Ladenlokal vor Ort, vor allem aber an den Großhandel, über den sie dann in Baumär