Symbolfoto: Michael Gründel

Michael Gründel

Freren. Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Freitagabend gegen 23.15 Uhr ein Restmüllcontainer im Zulieferungsbereich eines Lebensdiscounters in Freren in der Straße Neuer Markt in Brand.

Wie es in der Mitteilung der Polizei heißt, war die Freiwillige Feuerwehr Freren mit drei Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen. Durch das Feuer entstand ein leichter Gebäudeschaden. Verletzt wurde niemand. Die Po