Es kommt Bewegung in „Pastors Park“ in Thuine

Derzeit gesperrt: der Bürgerpark in Thuine, auch "Pastors Park" genannt.

Carsten van Bevern

Thuine. Bewegung in "Pastors Park": Die Arbeiten zur Umgestaltung vom Bürgerpark in Thuine sind angelaufen. Ab dem Frühsommer sollen sich Bürger auf dem Areal hinter dem Pastor-Dall-Haus wohler fühlen und Kinder mehr Möglichkeiten zum Spielen haben. Dafür muss jedoch noch eine Menge geschehen.

Kräftig investiert wird in diesem Jahr in die historische Ortsmitte von Thuine: Die politische und die Kirchengemeinde nehmen inklusive Fördergeldern gemeinsam rund 1,3 Millionen Euro in die Hand, um das Pastor-Dall-Haus zu sanieren und zu