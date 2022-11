Das Auto der Frau wurde bei dem Unfall auf der Langener Straße in Thuine stark beschädigt. Foto: Hermann Bojer up-down up-down Von Langener Straße abgekommen Auto kracht gegen Baum: 21-Jährige bei Unfall in Thuine verletzt Von Hermann Bojer | 21.11.2022, 10:47 Uhr

Eine 21-Jährige ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Thuine verletzt worden. Sie landete mit ihrem Auto in einem Gebüsch.