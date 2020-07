Diebe stehlen in Messingen Kasse aus Selbstbedienungshäuschen

Die Polizei Spelle bittet unter Tel. 05977 929210 um Hinweise.

Messingen. Ausgenutzt haben unbekannte Täter in Messingen das Vertrauen, das ein Landwirt in die Ehrlichkeit der Bürger setzt, indem sie am Freitag die Kasse aus einem Selbstbedienungshäuschen entwendeten.