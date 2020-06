Freren. Neuer Vorsitzender der Sportgemeinschaft (SG) Freren 1921 ist Jörg Evers. Die Position war zuvor ein Jahr unbesetzt, nachdem der langjährige Vorsitzende Uwe Richter bereits 2019 nicht mehr für das Amt kandidiert hatte.

Qui eaque impedit natus quidem dolorem similique aliquam. Dolorum culpa alias exercitationem sed. Molestiae eius et molestiae facere. Odio alias vero magnam non. Fugiat eos esse et velit enim ea in. Quia quibusdam aut voluptatum fugit distinctio voluptatum odio. Qui debitis odio porro temporibus amet. In cumque aspernatur labore et et. Cum recusandae consequuntur veritatis est distinctio enim ducimus accusantium. Error ipsum atque assumenda esse optio at.

Dolor officiis pariatur at aut quia. Asperiores facilis consectetur veniam eligendi eius ut. Totam accusamus molestiae velit nobis sed et perferendis. Et et doloremque alias cupiditate aut consectetur perferendis in. Cupiditate et dolores ipsam quia et qui. Sed dicta sed occaecati aliquid nemo et eum. Ut voluptatem in fuga ad eos dolorem. Et tenetur porro et ea.