Motorradfahrer nach Unfall in Beesten in Lebensgefahr

Der DRK-Rettungsdienst brachte den lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus.

Ludger Jungeblut

Beesten. Bei einem Unfall in Beesten in der Samtgemeinde Freren hat am Donnerstagnachmittag ein 53-jähriger Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten.