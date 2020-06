Über die Spende freuen sich die Mitarbeiter des Hauses Katharina.

Stefan Bischoff

Thuine. Aus dem Erlös einer ehrenamtlichen Nähaktion von Mund-Nase-Schutzen in der Pfarreiengemeinschaft Freren ist jetzt eine Spende von 1000 Euro an Ingo Rühlmann, Heimleiter der Pflegeeinrichtung für demenziell erkrankte Menschen St. Katharina in Thuine, überreicht worden.