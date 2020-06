Andervenne. Mit den "Wohnwelten Afeld" gibt es in Andervenne einen neuen Malerbetrieb. Bürgermeister Reinhard Schröder gratulierte jetzt den Gründern Irene und Viktor Afeld.

