Freren. Am in den Jahren 2017 und 2018 neu gestalteten Marktplatz in Freren haben bislang unbekannte Täter einen der dort neu gepflanzten Bäume abgesägt. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

