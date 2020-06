Thuine. Das Elisabeth-Krankenhaus Thuine der Niels-Stensen-Kliniken testet jetzt alle Patienten, die neu aufgenommen werden, auf Corona. Dazu wird bei der Aufnahme oder kurz vorher ein Abstrich genommen und im Labor untersucht, teilt das Krankenhaus mit.

