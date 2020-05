Thuine. Eine kleine Premiere haben die Patienten des Elisabeth-Krankenhauses Thuine, Gäste des Hospizes St. Veronika sowie die Mitarbeiterinnen der Einrichtungen erlebt. Die „Jungen Musiker aus Thuine“ unterhielten sie in der Corona-Zeit rund zwei Stunden lang mit klangvollen Darbietungen.

