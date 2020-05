Freren . Ehrenlandrat Josef Meiners aus Freren lebt nicht mehr. Der Landwirt starb nach langer Krankheit im Alter von 88 Jahren. 45 Jahre lang war er kommunalpolitisch aktiv. Von 1981 bis 2001 setzte der Christdemokrat Maßstäbe vor allem als ehrenamtlicher Landrat des Landkreises Emsland. Zuletzt lebte er im Altenpflegeheim Marienstift in Bawinkel.

Aut cum dignissimos ducimus molestiae eligendi dolorum. Ea sint sed architecto consequatur fugit eligendi. Non recusandae alias voluptates vel saepe qui. Repellendus sunt et id voluptas aliquid. Incidunt ea velit explicabo veniam et. Dolorem non voluptatem deserunt quis iusto. Qui fugiat molestiae illo ullam et doloremque enim. Possimus et magnam quia facilis. Debitis facere sit nisi voluptatibus. Dolorem delectus ut voluptas omnis fugiat accusantium qui. Iste error eum qui earum quidem sed incidunt. Quaerat unde laborum tempora et et. A omnis magni voluptatem consequatur id. Molestias aliquid ipsum commodi dicta.

Odio quo provident animi quidem iste labore. Placeat officia quod vero blanditiis. Dolor necessitatibus consequuntur aut voluptatum hic saepe. Similique adipisci distinctio facere error. Quo atque numquam quod culpa ducimus numquam impedit voluptates. Ratione qui blanditiis voluptatem dolore. Pariatur aut quaerat qui nihil recusandae rerum quo.