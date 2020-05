Freren. Obwohl wegen der Pandemie das Schützenfest ausfallen musste, hat der Schützenverein St. Georg Suttrup der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. Wie der Verein mitteilt, übernahm eine kleine Gruppe diese Aufgabe.

